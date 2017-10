Afrique: Eliminatoires de la coupe du monde Russie 2018 - le Congo affronte l'Egypte ce week-end

Les Diables rouges du Congo quittent Brazzaville ce vendredi pour affronter, le 8 octobre à Alexandrie, les Pharaons d'Egypte en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018.Tous les Articles

Derniers du groupe E avec un petit point, les Congolais n'ont plus rien à espérer dans cette campagne pendant que les Egyptiens eux, auront une énorme pression sur leurs épaules. Les Pharaons (premiers du groupe avec 9 points) pourraient d'ailleurs valider leur ticket pour la Russie en cas de succès contre le Congo couplé à une contre- performance de l'Ouganda (deuxième avec 7 points) à domicile face au Ghana.

Mais de l'avis de Sébastien Migné, les Diables rouges ne vont pas en Egypte en victimes résignées. « On va en Egypte avec nos arguments du moment pour essayer de déranger cette équipe et de faire un coup. C'est encore une tâche compliquée. On va se préparer, s'investir et être déterminé à le faire », avait déclaré le 30 septembre le sélectionneur de l'équipe nationale du Congo en conférence de presse.

Outre l'Egypte, la Tunisie et le Nigeria pourraient aussi tuer le suspense dans le groupe A au terme de la 5e journée. La Tunisie qui se déplace le 7 octobre à Conakry n'a besoin que d'une victoire pour valider sa présence en Russie et enterrer en même temps les espoirs des Léopards de la République démocratique du Congo. La RDC, rappelons-le, sera reçue par la Libye.

Dans le groupe B, le Nigeria pourrait fêter sa qualification s'il remporte son match contre la Zambie quel que soit l'issue du match Cameroun-Algérie. Dans les deux autres groupes notamment le C et le D, les qualifiés ne sont connus qu'à l'issue de la dernière journée. Mais avant d'en arriver là, le Mali dans le groupe C, accueille le 6 octobre la Côte d'Ivoire avant la rencontre Maroc-Gabon prévue le 7 octobre. Dans le groupe D, l'Afrique du sud jouera contre le Burkina -Faso puis le Cap-ert sera aux prises au Sénégal.