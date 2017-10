Liberia: Présidentielle - La star congolaise Koffi Olomidé soutient la candidature de Georges WEAH

Koffi : Bipoli fut un camarade à l'école Saint Anne qui est devenue actuellement Collège Elikya. Je l'ai connu sous le nom de GUIMARES. Un garçon très drôle et très second degré. Je fus très étonné de découvrir qu'il devint chanteur. Il est venu de Paris pour ma assister au deuil de papa en avril 2016. Il était déjà très affaibli par la maladie. Bipoli était avec Djanana et Rigo Star, mes plus proches dans Viva-la-Musica.

Koffi Olomidé : Je suis venu soutenir mon ami Georges Weah, (ancien joueur international libérien et légende du football africain), qui est candidat à l'élection présidentielle du Libéria, prévue le 10 octobre 2017. Je ne ferai que ce qu'il me demandera.

L'artiste musicien congolais, Koffi Olomidé Grand Mopao, séjourne au Liberia depuis quelques jours. La raison de son voyage et sa réaction sur la mort du chanteur congolais PÉPÉ DE GUIMARAES alias BIPOLI NA FULU. Tels sont les deux sujets phares abordés avec véhémence entre la grande star de la chanson africaine et votre site, au cours d'un entretien en direct de Monrovia.

