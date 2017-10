Sénégal: Les avocats de Lamine Diack insistent sur la nécessité d'éviter les amalgames

Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 12,5% au… Plus »

Ils insistent par ailleurs "sur la nécessité d'une défense propre à chaque mis en cause, à l'aune de ce qui lui est reproché, et que l'instruction cherche à établir".

Ses avocats affirment "être les seuls habilités à s'exprimer au nom" de Lamine Diack, qu'ils comptent défendre "au regard de ce qui lui est reproché personnellement", une perspective qui "impose d'éviter tout amalgame entre sa situation et celles des autres mis en cause dans cette affaire".

Dans le cadre de la même affaire, Papa Massata Diack a été placé par Interpol sur la liste des personnes les plus recherchées, à la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt émis par la justice française. Il est recherché notamment pour fraude, blanchiment d'argent et corruption, en lien avec l'affaire pour laquelle son père est mis en examen.

Dakar — Les avocats de l'ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), Lamine Diack, disent remercier l'opinion publique sénégalaise pour son soutien à leur client mis en examen en France, soulignant toutefois la nécessité d'"éviter tout amalgame entre sa situation et cette des autres mis en cause dans cette affaire", dont son fils Papa Massata Diack.

