Algérie: Algérie - Lucas Alacaraz très serein en ce qui concerne son avenir

« Je ne suis pas du tout inquiet de cette situation. Moi j'ai confiance en moi et en mes capacités. Je ne suis pas inquiet et je ne crains rien du tout. Actuellement, je suis concentré sur mon travail et sur la manière avec laquelle les résultats de la sélection s'améliorent. Je suis venu ici pour une mission bien claire, je dois donc l'assumer et atteindre les objectifs tracés », a ajouté Alcaraz, très sûr de lui.

«Ecoutez, Mon contrat indique clairement que ma mission est de qualifier la sélection algérienne à la phase finale de la CAN 2019. C'est un premier objectif puis essayer d'atteindre le dernier carré. C'est ce qui a été mentionné dans mon contrat. Du coup, je ne me soucie pas trop car le contrat est clair », a-t-il fait savoir en conférence de presse mercredi.

