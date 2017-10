Guinée: Labé - Congrès électif du secteur des transports presqu'un plébiscite pour l'équipe sortante

Le nouveau secrétaire général à sa propre succession Elhadj Maladho Zawia Diallo a commencé par remercier ses pairs pour la confiance encore une fois portée sur sa personne avant de rappeler que son équipe est une équipe rompue à la tâche et maitrisant les objectifs de l'entité syndicale avec le souhait qu'au terme de cet autre mandat le bilan sera encore plus probant qu'au crépuscule de celui qui vient de s'achever.

C'est donc sans surprise et à une majorité écrasante que Elhadj Maladho et de la majorité de ses coéquipiers ont été reconduits ,presque un plébiscite.

Le trois octobre pour la circonstance l'amphithéâtre ENI/CFP était noir de monde et sur une équipe sortante de 21 personnes 17 étaient actives car il y a eu en cours de mandat deux décès et deux démissions et chacune des places de l'équipe avait de la concurrence à ce congrès ,concurrence qui s'est vite démontée au regard de l'atmosphère qui régnait et de l'acquisition à la cause des sortants.

