Guinée: A qui profite la bauxite guinéenne?

Parmi les projets prévus figurent une raffinerie d'alumine de China Power Investment Corp et deux mines de bauxite pour Chinalco et China Henan International Cooperation Group, ces trois projets étant situés près de la ville de Boffa. Pour plus de détails, écoutez le reportage Bengaly Condé en cliquant sur l'image.

L'accord sur la bauxite passé entre la Chine et le gouvernement guinéen passe mal auprès de la population qui s'inquiète de la spoliation des richesses minières du pays. Or le pays est déjà secoué par une crise politique

