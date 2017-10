Angola: Pinda Simão présenté comme nouveau gouverneur d'Uíge

Collaborer avec le gouverneur et former avec lui une équipe solide à la tête de la province pour le développement de cette région et l'amélioration des conditions de vie des citoyens, telle est l'une des recommandations données par le ministre de l'Administration du Territoire aux responsables locaux.

Dans son mot de circonstance, le ministre de l'Administration du Territoire et de Reforme de l'Etat, Adão de Almeida a invité la population locale à épauler le nouveau gouverneur dans l'exercice de ses fonctions, afin de contribuer au développement économique, social et culturel de cette province, grande productrice de café.

Uíge — Le nouveau gouverneur de la province d'Uige, Pinda Simão, a été présenté jeudi aux responsables et représentants de la société civile de cette région, essentiellement agricole et située au nord du pays.

