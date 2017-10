Guinée/Tunisie: Elim Mondial 2018 - Syam Ben Youssef reste prudent face à la Guinée

La Tunisie se déplace samedi 7 octobre en Guinée à Conakry pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2018.

Si la Guinée n'a plus rien à espérer de cette rencontre, ce n'est pas le cas des Aigles de Carthage qui comptent bien l'emporter pour se rapprocher d'une cinquième participation à la Coupe du monde.

En allant décrocher un précieux point sur la pelouse de la RD Congo il y a un mois, les Aigles de Carthage se sont mis dans une position des plus confortables dans le groupe A dans éliminatoires du Mondial 2018. Invaincus et premiers avec 10 points, soit trois de plus que les Léopards, les Tunisiens peuvent mettre un pied et quatre orteils en Russie en cas de succès en Guinée.

Blessé, Syam Ben Youssef ne participera pas au match en Guinée samedi prochain. Mais le défenseur tunisien rappelle que la méfiance devra être de mise à l'heure d'affronter le Syli national.

« En Afrique c'est toujours difficile et je ne pense pas que la Guinée va lâcher. Ils veulent gagner des matches, avoir leur mot à dire et laisser une bonne image dans les qualifications, a déclaré Syam Ben Youssef à FIFA.com. Mais nous nous devons d'avoir plus envie qu'eux, parce que nous jouons pour une qualification pour la Coupe du Monde. C'est tous les quatre ans, c'est une fois dans une vie, ou même jamais. On a cette chance d'avoir notre destin entre nos mais, on espère qu'on va y aller. »