Gabon/Cote d'Ivoire: Renard - « Il ne s'agit nullement d'un match piège, mais d'un match décisif »

Opposés aux Panthères du Gabon le 7 octobre à Casablanca, les Lions de l'Atlas sont impatiens de disputer cette rencontre comptant pour l'avant dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018.

Deuxième pour le moment avec 6 points, soit un de moins que la Côte d'Ivoire, le peut encore espérer aller en Russie et y disputer une première Coupe du monde depuis vingt ans (la dernière remontant à 1998 en France). Les Lions de l'Atlas, qui possèdent la meilleure défense du groupe (aucun but encaissé), devront se montrer tout aussi puissants en attaque que face au Mali il y a un mois à Rabat (6-0).

« C'est dommage, on n'a pas eu le résultat souhaité à Bamako (0-0). On n'a pas été efficace et on a raté un tas d'occasions, dont un pénalty. À Rabat les choses ont été un peu plus faciles, j'espère que ça sera encore le cas à Casablanca face aux Panthères du Gabon, a souhaité Hervé Renard. A nous d'aborder ce match avec les mêmes dispositions que nous avons montrées contre le Mali au match aller (6-0). Il faut garder les mêmes principes et les mêmes ambitions », a-t-il dit.

Une victoire permettrait au Maroc d'être en bonne position pour disputer la finale du groupe C des éliminatoires du Mondial 2018 à Abidjan dans un mois face aux terribles Ivoiriens. Pour la réception du Gabon, le technicien français a une bonne fois pour toute mis les choses au clair.

« Il ne s'agit nullement d'un match piège, mais d'un match décisif. Ça sera, certes, une rencontre très difficile, cependant il faut avancer à pas sûrs et se montrer aussi réguliers qu'on l'était dans les précédentes rencontres. Lorsque vous êtes joueur ou entraîneur, c'est le genre de match que vous avez envie de vivre. Ce sont des matchs qui font monter l'adrénaline », a-t-il assuré.

Les coéquipiers de Medhi Benatia pourront compter sur le soutien de leur public dans un stade qui sera à guichets fermés. « Avec le public derrière nous, nous saurons faire l'effort qu'il faut pour faire la différence », a-t-il dit.

Mais avant de penser à la phase finale du Mondial 2018, les hommes d'Hervé Renard ont du pain sur la planche avec la réception du Gabon vendredi à Casablanca. Pas si facile que cela d'autant que les Gabonais, troisièmes de la poule avec 5 pts, vont enregistrer le retour de leur star Pierre-Emerick Aubameyang.