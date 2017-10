Cote d'Ivoire: Procès Gbagbo - Les excuses de Philippe Mangou devant la CPI

Je voudrais, avec votre autorisation, demander pardon au nom de toutes les Forces de défense et de sécurité que j'ai eu l'insigne honneur de commander, et en mon nom personnel demander pardon à toute la communauté ivoirienne pour le désagrément que nous avons pu causer pendant la crise post-électorale, souhaiter nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher et un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés.

Philippe Mangou faisait partie des proches de Laurent Gbagbo. Et pourtant, tout au long de sa déposition, il conserve ses distances. Et décrit avec des mots plats ses rapports avec Laurent Gbagbo : il s'agit « de relations de président de la République à chef d'état-major des armées, donc de chef à collaborateur ».

Philippe Mangou s'est montré ouvert et toujours prêt à infirmer ou à confirmer un fait. L'ex-chef d'état-major des armées se décrit comme un fils de pasteur, guidé par un souci de vérité. Témoigner à ce procès est « une tribune » pour « dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu », souligne-t-il.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.