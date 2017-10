Mali: La Minusma songe avant tout à se protéger

Une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York était… Plus »

"Les populations ont ce sentiment que la Minusma à besoin de se protéger plutôt que d'aller affronter le danger. Ça, c'est une réalité du terrain, mais ça ne répond pas aux besoins des populations qui ont le sentiment que la Minusma est là mais qu'elle les a abandonnées", explique-t-il. Avant de nuancer la situation : "Il y a eu aussi des fois où on a attaqué les populations et elle a riposté", confie le Pr Clément Dembélé.

"On ne peut pas dire qu'elle peut sécuriser à 100% les populations c'est faux, ce n'est pas possible. Quand vous allez dans un camp de la Minusma, celle-ci est barricadée complètement", explique-t-il. "Mais dans cette ville, vous allez trouver qu'il y a souvent des attaques terroristes", poursuit le professeur.

"On ne voit vraiment pas l'efficacité de la Minusma parce qu'elle n'est pas là pour la population", estime-t-elle. "Avant-hier, dans une localité dont je préfère taire le nom, les jeunes s'affrontaient et il n'y avait personne pour intervenir, c'est la communauté elle-même qui a fait la médiation pour qu'il n'y ait pas de tuerie. Maintenant quelle est leur utilité s'ils ne peuvent pas intervenir et protéger les populations?", se demande Hamza Maiga.

