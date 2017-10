Guinée: Lappé Bangoura - « On a besoin de gagner ce match pour tous les Guinéens »

Bref, Nabil Maâloul et ses joueurs sont dans le vif du sujet. Ils affronteront demain la Guinée pour le… Plus »

« Il n'y a pas de match sans enjeu, il faut gagner, a déclaré jeudi l'entraineur de la Guinée, Lappé Bangoura à la presse locale. La Guinée devra encore patienter pour prétendre se qualifier pour la première fois à une phase finale de coupe du monde, d'autant plus qu'elle n'est plus maitre de son destin pour l'édition de 2018 en Russie. La victoire est toujours importante pour rester dans la dynamique. On a besoin de gagner ce match pour tous les Guinéens. Il faut régler aussi notre classement FIFA. Il faut surtout garder notre dynamique malgré qu'il y'avait eu ce petit faux-pas face à la Libye en Tunisie. Il n'y a pas de match qui n'a pas de valeur, peut-être que la qualification est déjà perdue, mais il faut gagner », confie Lappé Bangoura au site spécialisé Guinéefoot.info.

Le Syli National n'a plus aucune chance de se qualifier en phase finale de la Coupe du monde, mais son match de samedi contre la Tunisie sera de la plus haute importance pour la RD Congo, qui jouera contre la Libye.

