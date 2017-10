Togo: La colère s'est exprimée dans les rues de Lomé et Sokodé

Si plusieurs villes du pays ont connu des marches dites de la colère de l'opposition togolaise hier jeudi et de façon pacifique, il est à noter que la colère s'est réellement exprimé dans les rues de Lomé et aussi de Sokodé.

Faisant le point de la journée, le ministre de la Sécurité, Yark Damehame, constate avec regret que "la violence a été exercée par certains manifestants sur certains compatriotes" dans ces deux villes.

Evoquant les points de départ de Lomé, il a relevé que des manifestants qui devraient se regrouper à Gakpoto, "une vingtaine de Moto a quitté le marché Bè en direction d'Akodesséwa, menaçants au bord de la roue les commerçants. ceux-ci par peur ont dû fermer leurs boutiques", ce qui en principe est une atteinteà la liberté de ces derniers de choisir entre manifester ou de vaquer à leurs occupations. De Pendant ce temps à Atikoumé, rapporte toujours le membre du gouvernement, "certains manifestans se sont détachés pour aller poser des barricades jusqu'à Ségbé. Des barricades ont été également posées sur la bretelle de Klikamé".

Pour ce qui est de Sokodé, des 2000 manifestants estimés par Yark et ses éléments, certains, d'après le premier, tentant à déloger des élèves ont fait face à un disposif dissuasif mis en place. D'autres encore ont posé des barricades au carrefour barrière et UTB. La foule a été finalement dispersée par les forces de l'ordre et de sécurité et les barricades réduites pour rétablir la circulation.

En attendant un bilan global, il a fait état de trois interpellations, une à Kpalimé, deux à Hédzranawoé.

Face à cette vague de violence, Yark Damehame fait appel aux textes régissant les manifestations pour situer sur ce que sera la démarche prochainedes autorités publiques. " Les gens ont intitulé leur marche, la marche de la colère mais les textes sont là pour situer les responsabilités, il y a des responsabilités des exécutants mais aussi des responsabilités des organisateurs. Un constat va être fait pour ceux qui ont subi des préjudices morales et matériels et envoyé au parquet". Il a pour finir condamné ces violences et présenté la compassion du gouvernement aux Togolais qui ont été victimes de ces atteintes à la liberté des autres.