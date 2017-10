Guinée: Le gouvernement tente de rassurer sur la vente de bauxite à la Chine

Bref, Nabil Maâloul et ses joueurs sont dans le vif du sujet. Ils affronteront demain la Guinée pour le… Plus »

"Combien la Guinée gagne dans cet accord par an ?", demande-t-il. "Les études de faisabilité révélerons cela mais entretemps le gouvernement affirme que c'est l'accord du siècle. Un accord du siècle pour lequel on ne sait pas ce qu'on vas gagner. Ça n'est pas cohérent."

Les Guinéens ne sont pas convaincus et certains dénoncent cet accord avec la Chine, comme Mamady Sitan Keita, consultant en questions économiques. Il estime que cet accord est "incohérent" et ne profite pas à la Guinée.

"L'un d'entre eux a déjà commencé à produire, il s'agit de China Henan. Les productions ciblées en terme de bauxite sont connues : 12 millions de tonnes par an pour Chinalco, une dizaine de millions pour China Henan et une quinzaine de millions pour CPIC."

Parmi les projets prévus figurent une raffinerie d'alumine de China Power Investment Corp et deux mines de bauxite pour Chinalco et China Henan International Cooperation Group, ces trois projets étant situés près de la ville de Boffa.

L'accord entre la Chine et la Guinée passe mal auprès de la population. Pékin va financer la construction d'infrastructures en échange de six milliards de tonne de bauxite sur 20 ans.

