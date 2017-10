Cameroun: Elimination de la discrimination raciale - Les recommandations de la société civile

Depuis hier, plusieurs organisations proposent des améliorations sur les rapports périodiques du Cameroun à la Commission nationale des Droits de l'Homme et des Libertés

La discrimination raciale porte atteinte aux droits et à la dignité des femmes et des hommes. Les organisations de la société civile (OSC) ont leur mot à dire en ce qui concerne l'élimination de cette discrimination. De ce fait, quelques-unes ont été consultées à Yaoundé pour l'élaboration de documents stratégiques. Il s'agit des 22e et 23e rapports périodiques du Cameroun à l'attention du Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La rencontre organisée par la commission nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL) se tient depuis hier à la salle de conférences de la chambre d'agriculture à Yaoundé.

Ces activités font suite une recommandation dudit comité de mêler les OSC à toute réflexion du gouvernement liée à cette problématique. Comme l'a relevé Tilder Kumichi Ndichia, présidente de la sous-commission chargée des groupes vulnérables à la CNDHL et représentante du président de la commission à cet événement, cette consultation vise à « assurer la liaison, le cas échéant, entre les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection et la promotion des droits de l'homme et l'Etat ». En effet, dans les trois précédents rapports présentés les 18 et 19 août 2014, une des recommandations visait à composer avec les organisations qui œuvrent pour la défense des droits de l'homme. Depuis ce matin, les OSC seront consultées pour la 3e session de l'examen périodique universel (EPU) sur l'état des droits de l'Homme au Cameroun.