Cameroun: Fonction publique - Plus de 1300 places à prendre

24 concours lancés hier par le ministre Michel Ange Angouing dans les domaines de l'agriculture, journalisme, santé publique, génie civil, documentation...

Il y a des places à occuper dans la Fonction publique camerounaise. Michel Ange Angouing, chef de ce département ministériel a rendu public hier, des arrêtés portant ouverture pour le compte de l'exercice budgétaire 2017, de 24 concours dans plusieurs corps de métier : le cadastre, la documentation, le journalisme, l'agriculture, la santé publique, le génie civil, les eaux et forêts, l'élevage et pêche maritime, la prévoyance sociale, les postes et télécommunications... Au total, 1361 places sont disponibles. Soit 1151 places pour les concours directs et 210 pour les concours de formation.

Pour ce qui est de l'agriculture par exemple, le concours direct ouvre la porte à 240 personnels dans les corps des fonctionnaires de la production rurale. Les épreuves écrites auront lieu les 28 et 29 octobre au centre unique de Yaoundé. La date limite de dépôt de dossier est fixée au 13 de ce mois. Pour les journalistes, 10 places sont en jeu. Le concours se déroulera du 4 au 5 novembre prochain au centre unique de Yaoundé et les candidats ont jusqu'au 20 octobre prochain pour déposer leur dossier complet. En ce qui concerne les concours de formation, un est ouvert pour le recrutement de 15 élèves conseillers principaux de jeunesse et d'animation à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs). Les postulants seront face aux épreuves physiques les 10 et 11 octobre et face à celles écrites les 14 et 15 octobre à Yaoundé.

Il y a aussi un concours d'entrée dans les Centres de jeunesse et d'animation (Cenajes). Qu'il s'agisse des concours directs ou de formation, tous les candidats sont invités à déposer leurs dossiers complets à la direction du développement des ressources humaines de l'Etat du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra) ou dans les délégations régionales du pays. C'est également sur place ou en cliquant sur le www.minfopra.gov.cm que ces derniers pourront avoir les modalités et conditions à remplir pour ces différents concours et bien d'autres informations. C'est en effet depuis 2011 que la Fonction publique recrute chaque année. D'après Yves Bertrand Zengoueng, directeur du développement des ressources humaines de l'Etat, ces concours visent à répondre aux besoins en personnels exprimés par les administrations camerounaises.