Cameroun: Ecole nationale supérieure Polytechnique - Le savoir-faire en vitrine

La 20e édition de la semaine de l'étudiant ouverte hier à Yaoundé.

16 ans ! Voilà la moyenne d'âge à l'entrée de l'Ecole nationale supérieure Polytechnique (ENSP). A la sortie, c'est 21 ans ! « Cette jeunesse... n'est cependant pas indicatrice d'une quelconque immaturité », a prévenu hier Boris Fotsa, président de l'association des étudiants. Si ces jeunes sont à Polytechnique, c'est qu'ils sont les meilleurs. La semaine du polytechnicien, depuis 20 ans, permet de fixer les projeteurs sur le savoir-faire des apprenants, établir les contacts avec les entreprises et réfléchir sur une problématique qui interpelle les futurs ingénieurs. Pour la présente édition, le secteur agricole a retenu l'attention. « Le polytechnicien, levier du développement agricole » est le thème de la semaine. Un secteur-clé pour le Cameroun, riche en potentiel. Le polytechnicien détient la clé de la révolution.

L'innovation pourrait venir du polytechnicien, lui qui a le secret de la modernisation du machinisme agricole et de la transformation des produits. Les étudiants se disent engagés à réussir en regardant leurs aînés, leurs modèles. Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Education civique en est un. En le désignant comme parrain de la 20e semaine du polytechnicien, les apprenants affirment qu'il représente « l'une des plus belles illustrations de la grandeur de l'ENSP ». Mounouna Foutsou est ingénieur de génie civil de la promotion 1991. « Nous avons le devoir, non pas de vous égaler, ni vous ressembler, mais faire beaucoup mieux que vous », tel est l'ambition clairement affichée hier par le président des étudiants dans son discours de circonstance.

En visitant les stands, le public a pu mesurer la sincérité de cet engagement. Habib Nahouta, a présenté « Guidekit », un projet encore en incubation, mais suffisamment avancé qui va bientôt permettre aux aveugles de se déplacer sans la canne blanche, mais avec une sorte de lunette intelligente, dotée d'un système vidéo qui agit comme l'œil humain. Le promoteur est en Génie civil, mais la compétence du polytechnicien n'a pas de frontière ! Et c'est tout l'espoir placé en eux, même si dans l'échange avec leurs aînés, on a perçu une inquiétude par rapport à l'avenir. Mounouna Foutsou, Jean-Claude Mbwentchou, ministre du Développement urbain et de l'Habitat ou Louis-Max Ohandja, secrétaire d'Etat au ministère des Travaux publics, tous des anciens polytechniciens, ont rassuré : le polytechnicien d'aujourd'hui et de demain est un créateur d'emplois.