Cameroun: Dérives médiatiques - L'application des sanctions coince

Directeurs de publications et journalistes épinglés contestent souvent les décisions de l'organe de régulation.

Le 12 septembre dernier, le Conseil national de la communication (CNC) a tenu sa 18è session ordinaire. A cette occasion, 22 cas ont été étudiés pour autant décisions. Elles se résument aux avertissements des journalistes et organes de presse, mais aussi à des suspensions. C'est souvent le cas à l'issue de ses sessions ordinaires et extraordinaires. Des sanctions sont aussi variées que les infractions. Sauf que ces dernières ne sont pas toujours respectées par les journalistes et organes de presse épinglés. Ce 04 octobre encore, l'émission «Embouteillage» était diffusée sur Amplitude Fm alors même qu'elle est suspendue pour trois mois tout comme son présentateur, Martinez Zogo, dans une affaire l'opposant à Samuel Eto'o Fils.

Le journal La Tribune de l'Est Economie également n'a pas jugé utile d'observer sa suspension de trois mois suite à la plainte de Noel Olivier Mekulu Mvondo Akame, Directeur général de la CNPS. Le 26 septembre, au lendemain de la publication du communiqué de l'organe régulateur, le journal de Chantal Roger Tuile (lui aussi suspendu pour trois mois) est en kiosque. L'éditorial du jour signé de La rédaction revient d'ailleurs sur la décision du CNC. Un nouveau numéro de cet hebdomadaire est d'ailleurs en kiosque depuis mardi, 03 octobre. Il faut relever que dans le cas d'une autre affaire toujours portée à l'attention du CNC, La Tribune de L'Est Economie est également suspendu pour trois mois. Son Directeur de publication également.

Le journal La Météo incriminé dans trois affaires a également été suspendu ainsi que certains de ses journalistes. Sauf que cet hebdomadaire continue de paraître. Dieudonné Mveng, le directeur de cette publication justifie sa posture. Il se dit tout simplement en désaccord avec les procédés de travail de l'organe de régulation. «Comment peut-on suspendre une entreprise pendant trois mois? Ce sont des familles qu'on pénalise. Par ailleurs, nous avons l'impression que les sanctions sont à la tête du client. Il faudrait un document qui fixe les sanctions en fonction des fautes», propose Dieudonné Mveng. Il affirme carrément préférer les procès au pénal désormais.

Le quotidien Emergence a lors de la dernière session du CNC été suspendu pour un mois dans une affaire qui l'opposait à Tombi à Roko Sidiki, alors président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Le journal a continué de paraitre sans d'ailleurs être inquiéter. Si Magnus Biaga, directeur de cette publication ne conteste pas la nécessité d'avoir un tel organe pour le contrôle et la régulation des médias au Cameroun, il trouve que l'institution que préside Peter Essoka devrait être « plus rigoureuse dans le traitement des dossiers ». Du côté du Cnc, si l'on continue de faire appel au professionnalisme des organes de presse, on sollicite également l'accompagnement des autorités administratives, chargées de faire appliquer les sanctions.