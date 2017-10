Burkina Faso: Suivi des politiques publiques - Il faut désormais compter avec la Codel

La Codel s'investira désormais dans les activités de promotion, de protection des droits de l'homme et du développement, de suivi des politiques publiques, d'animation de la plateforme de veille citoyenne, Présimètre, et de renforcement des capacités de ses membres pour une meilleur contribution à l'édification de l'Etat de droit.

Pour Me Halidou Ouédraogo, face aux multiples défis que devra surmonter le Burkina, il était impératif que la Codel et ses partenaires puissent continuer leur travail en suivant la mise en exécution des politiques publiques dans le cadre de la reddition des comptes.

«Dans ce cadre, la Codel, héritière des luttes des OSC, s'implique. Elle a noté qu'après les élections, tous n'est pas fini. Alors elle s'est mise au travail et participe à la construction de l'Etat de droit. Elle œuvre, avec ses membres et ses partenaires, à l'édification de l'Etat de droit et investit les plateformes de veille et de formation des citoyens, de légitimer ses actions et œuvrer à les pérenniser » a-t-il expliqué.

La Codel estime donc qu'après l'observation des élections et la proclamation des résultats, tout n'est pas fini. Après l'élection, il faut que les nouvelles autorités puissent implémenter les politiques qu'elles ont promis aux citoyens. Par conséquent, le suivi de la mise en place de ces politiques devient impératif. Raison pour laquelle, la Codel est partie prenante dans la plateforme Présimètre qui est un programme de redevabilité politique et socioéconomique s'appuyant sur le monitoring citoyen des politiques publiques et les technologies de l'information et de la communication.

« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Présimètre, la société civile tient une place qui permet aux citoyens de pratiquer le principe de la reddition des comptes. L'intérêt des gouvernants et des citoyens, permet de renforcer la bonne gouvernance et implique les citoyens dans la gestion de l'Etat et des communautés. Le principe de l'imputabilité et de la redevabilité sont de plus en plus connus et pratiqués dans notre pays, responsables et citoyens s'interpellent et construisent ensemble l'Etat de droit » foi de Halidou Ouédraogo.

Au titre des activités, la Codel prévoit, entre autres, un dialogue citoyen sur la réconciliation nationale avec l'ensemble des acteurs et le gouvernement, une formation des jeunes sur le Présimètre et des émissions d'interpellations citoyennes.