Ile Maurice: Avec Port-Louis, Maurice veut désormais voir la mer en grand

La concurrence avec les ports de la région et même ceux d'Afrique de l'Est promet d'être rude. Mais rien ne semble arrêter l'ambition de Maurice qui compte naviguer entre les géants pour se faire une place dans l'Océan indien.

Avec la construction sur plus de 360 hectares d'une zone économique spéciale à Riche-Terre qui devraient abriter des quartiers industriels et résidentiels, les autorités en place à Port-Louis veulent se positionner en centre logistique et maritime pour attirer les industries de transformation qui réexportent vers l'Asie et l'Afrique australe.

Face à la presse, Pravind Kumar Jugnauth a annoncé la construction d'un Island Terminal Container (ITC), une sorte d'île flottante de transbordement de conteneurs sur une superficie de 60 hectares et d'une capacité de plus de 1,5 million de conteneurs de vingt pieds (EVP),

Désormais, Port-Louis est le port le plus profond du sud-ouest de l'océan Indien. Les travaux permettent dorénavant à l'infrastructure portuaire de pouvoir accueillir et débarquer en même temps, deux grands navires conteneurs d'environ 360 mètres.

« Un grand pas en avant pour attirer les principaux acteurs de la communauté maritime et capter une plus grande part du transbordement régional des conteneurs du marché ».

