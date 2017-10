Burkina Faso: Putsch manqué de septembre 2015 - Le dossier du juge d'instruction sera connu par la chambre criminelle

A propos de la sortie médiatique de Pascal Zaïda, le ministre d'Etat estime que c'est de la provocation. «Pascal Zaïda représente quoi pour défier l'autorité de l'Etat ? Il se trompe éperdument et ceux qui l'encouragent à le faire, assureront les responsabilités», a martelé Simon Compaoré. Et de conclure que «le peuple burkinabè ne pactisera jamais avec le diable et ses suppôts au risque de trahir la mémoire de ses martyrs».

«Les choses sont claires maintenant puisque des gens reconnaissent que ce sont eux qui sortaient pour aller dans le désert rencontrer les djihadistes. Nous avons des informations et c'est pour cela qu'il ne faut pas exclure qu'il s'agit de manigances», affirme Simon Compaoré. Il ajoute que le gouvernement va mieux s'organiser, s'outiller et mieux apporter la réplique.

