Burkina Faso: Miss ronde 2017 - Qui succédera à Alberte Stéphanie Tiendrébéogo ?

En plus des candidates venues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, sept pays africain sont annoncés pour les défilés de mode et des autres activités entrant dans le cadre de la réussite de l'événement.

Pour cette édition, le comité d'organisation que dirige Samira Bila, bénéficiera de l'appui technique du béninois Stéphins Wegbe, promoteur de la Nuit du styliste africain de Cotonou et de Audrey Karlene Iloy, promotrice du Salon du mariage du Congo Brazzaville.

La soirée Miss ronde Burkina 2017 verra en plus des défilés des candidates, un défilé de mode international avec des stylistes et mannequins béninois et burkinabè. Il s'agit du styliste Béninois Elfege Kodo, des Burkinabè Elbeach, Dao Man, 3k Fashion et Rondement choc. Miss ronde Burkina, se sont aussi les trophées des Africans caraïban wedding award 2017 avec les meilleurs prestataires de l'événementiel et du mariage du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Togo.

Initiative née des entrailles du Salon international du mariage de Ouagadougou (SIMO), Miss ronde Burkina a pour particularité de mettre en exergue l'épouse idéale à travers la préparation du tôt burkinabè, du relooking, les projets d'autonomisation de la femme... Au-delà, Miss ronde Burkina entend permettre aux femmes d'assumer leur différence et de mettre en avant leurs atouts, quel qu'ils soient, afin de mieux se sentir dans leur peau.