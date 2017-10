Ile Maurice: Assemblée nationale - L'opposition réclame d'amender les règlements

De plus, Rajesh Bhagwan conteste le temps consacré aux questions adressées au Premier ministre. En effet, les députés ne disposent que de 30 minutes pour cette séance questions-réponses. «Lors des précédentes sessions parlementaires, ce sont les députés du gouvernement qui ont monopolisé le Prime Minister's Question Time. Les 30 minutes sont insuffisantes d'autant que Pravind Jugnauth est aussi le ministre des Finances et responsable de la National Development Unit», avance le membre du MMM.

D'ailleurs, Rajesh Bhagwan, l'ancien Whip de l'opposition et responsable de l'équipe du Mouvement militant mauricien (MMM) à l'Assemblée nationale, rappelle que Sudesh Rughoobur et Bashir Jahangeer ont envoyé des questions parlementaires pour au moins quatre séances. «Les questions des députés de l'opposition seront prises à la fin des travaux parlementaires, mais si le temps alloué aux questions est écoulé, il faudra attendre plusieurs mois pour les aborder de nouveau», rappelle-t-il.

La minorité fait cause commune. La rentrée parlementaire a lieu le 24 octobre. À quelques semaines de l'échéance, l'opposition propose que les standing orders, ou règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, soient revus. Cela, pour permettre aux élus de poser un maximum de questions aux ministres et au Premier ministre.

