Ile Maurice: Tania Diolle - «Je veux être la voix des habitants»

Tania Diolle, candidate du Mouvement patriotique (MP) à la partielle au n°18, Belle-Rose-Quatre-Bornes, le 17 décembre, a été officiellement présentée, ce jeudi 5 octobre. Ce sont les différentes prises de position du parti de la rose qui l'ont convaincue d'y adhérer, dit-elle.

«Le MP est un parti en construction. Ce qui veut dire qu'il y a de la place pour les jeunes. Il y a une volonté pour faire de la politique différemment. Les prises de position m'ont convaincue. Je parle là du soutien apporté aux syndicats, à l'attention à la classe moyenne, la contribution dans le combat contre la drogue, le soutien aux toxicomanes», a fait ressortir la jeune candidate.

Tania Diolle salue également la prise de position du parti sur la gestion des plages et le combat contre la taxe pétrolière. L'ex-chargée de cours de l'université de Maurice déplore la propagation des fléaux et l'inaction du gouvernement. «Je m'aligne sur l'ambition du MP de créer une nouvelle génération d'hommes d'État humbles qui sont à l'écoute et qui assumeront leurs responsabilités et leurs décisions. J'ai voulu être candidate car je veux être la voix des habitants.»

De son côté, Alan Ganoo affirme que le MP fait confiance aux jeunes et souhaite envoyer un signal fort à l'électorat. Le président du parti va plus loin, en insistant sur le fait que les membres ne font pas de la politique pour s'enrichir. «Nous voulons que la jeunesse s'intéresse à nouveau à la politique. C'est pour cela que nous présentons Tania Diolle. Nous sommes en train de créer la relève. On ne peut embêter le peuple à chaque fois.»