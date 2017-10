Tunisie: Des foyers et des internats envahis par les rats

Au hasard d'une visite au foyer universitaire de l'Institut supérieur de sport et d'éducation physique du Kef, l'on a constaté un état de lieux pathétique et effrayant tant la crasse et les dysfonctionnements sont nombreux.

A commencer, d'abord, par l'hébergement où les blocs sanitaires sont dans un état piteux, avec des robinets qui ne fonctionnent pas, et une canalisation insalubre et incapable de permettre l'évacuation des eaux usées.

Samedi dernier, les deux députés Mongi Harbaoui et Khansa Ben Harath ont été écœurés par ces conditions, on ne peut plus malsaines pour des étudiantes éplorées par la prolifération des rongeurs, les rats surtout dans le foyer.

«Ils rôdent en toute liberté», nous confient certaines d'entre elles, consternéess et abattues par ce défaut d'hygiène qui perdure depuis deux années.

Les deux responsables du service d'hygiène de la direction régionale de la santé se sont à leur tour déclarés le jour même troublées par cette situation, au demeurant jugée à risque pour la santé des résidentes, d'autant plus que la population des muridés a aussi envahi la cuisine et les canalisations d'eau augmentant la frayeur des résidentes du foyer.

Autant dire que le cri d'alarme poussé par les étudiantes est justifié d'autant plus encore que de telles bestioles sont susceptibles de provoquer la peste dans les lieux, un mal dont le seul nom évoque la terreur, en ce que cette maladie infectieuse est contagieuse et épidémique et constitue une menace pour la santé humaine.

La directrice du foyer s'est déclarée à son tour très préoccupée par cette prolifération des rats, se disant tout de même incapable de mener à elle seule une campagne de dératisation d'autant plus que le budget destiné au foyer n'inclut pas le financement d'une telle opération.

La situation n'est guère reluisante dans les internats où les services d'hygiène viennent aussi de lancer une sévère mise ne garde aux responsables régionaux du Kef. Les équipes de contrôle ont relevé, en effet, vendredi dernier, un état des lieux déplorable des dortoirs où, ont-elles affirmé, l'hygiène est sévèrement affectée, appelant à des actions concrètes et rapides à même de mettre fin à cette situation tout aussi fort embarrassante que dangereuse aussi bien pour les élèves que pour leurs parents et surtout insoutenable au niveau sanitaire qui, rappellent des techniciennes de la direction de la santé, nécessite une intervention urgente.

D'ailleurs, plusieurs parents d'élèves ont manifesté devant le ministère de l'Education pour exiger un changement à la tête de la direction de l'établissement en question mais toujours aucune réaction à ce sujet. A bon entendeur, salut !