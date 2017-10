Tunisie: Signature d'une convention au profit des personnes âgées

A cette occasion, un symposium national sur «la qualité des prestations fournies aux personnes âgées» s'est tenu cette semaine au Centre de protection des personnes âgées, feu Sadok Idriss à Gammarth.

Des représentants des ministères concernés, des délégués régionaux aux Affaires de la femme et de famille, des chefs de services régionaux chargés des personnes âgées, ainsi que des responsables des centres de protection des personnes âgées et des représentants de la société civile ont pris part à cette conférence.

Une convention a été signée entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et l'Office national du thermalisme. Celle-ci prévoit de développer des prestations de soins et de prévention au profit des pensionnaires des établissements de protection des personnes âgées et des adhérents des associations régionales et locales bénéficiaires. Des équipes seront chargées de prodiguer des soins à domicile afin de garantir à cette catégorie épanouissement et bien-être.

Par ailleurs, un lot gratuit de bouteilles d'eau minérale seront distribuées aux centres publics chargés de la protection des personnes âgées. L'Office du thermalisme s'est engagé, en outre, à coordonner cette action avec les producteurs d'eau minérale en vue d'approvisionner les centres de protection des personnes âgées en qualités suffisantes de bouteilles d'eau pendant une année entière.

L'Onth s'engage, ainsi, à permettre aux personnes âgées résidant dans les maisons de retraite publiques de profiter des prestations et des soins offerts par les stations de thermalisme à l'instar de Jbel Oust à Zaghouan, Korbous à Nabeul et Boulaâba à Kasserine.

Thermalisme : qualité et tradition vivace...

Pour sa part, le directeur général de l'office national du thermalisme et de l'hydrothérapie, Rzig Ouesleti, a déclaré : «Cette convention porte, notamment, sur le renforcement de la médecine préventive au profit de cette catégorie et la garantie de la sécurité sanitaire aux résidents des centres et des associations de protection des personnes du troisième âge. De nos jours, les hammams et les sources thermales sont considérés comme un élément essentiel de la recherche de bien-être et de santé pour tous et spécialement les hommes âgés».

La ministre de la Femme, Naziha Laâbidi, a souligné à cette occasion : «Cette convention vise, essentiellement, à promouvoir le niveau de vie des personnes âgées ainsi que les prestations qui leur sont fournies».

Et d'ajouter : «La Tunisie s'attelle à élaborer un projet de code de protection pour ces personnes. Ce Code a pour objectif de renforcer les droits de cette catégorie qui représente 11% de l'ensemble de la population en Tunisie. Ce projet de loi sera soumis, prochainement, à un conseil ministériel restreint».

Elle estime que le pourcentage des personnes âgées pourrait atteindre 17% de l'ensemble de la population d'ici quelques années. Actuellement il faudra améliorer la qualité de vie de cette catégorie. L'espérance de vie en Tunisie est estimée à (73-74 ans) chez les hommes à 76 ans chez les femmes. Elle a évoqué également la construction d'une nouvelle fondation pour la protection des personnes âgées à Siliana qui sera financée par une citoyenne originaire de la région (Fatma Ben Attia) d'un montant estimé à 5 millions de dinars et d'une superficie de 10 ha, conclut-elle.