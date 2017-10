Tunisie: Là où tous les arts se rejoignent !

L'Afca, Association française du cinéma d'animation qui a pour vocation la promotion de l'animation en France et partout ailleurs, propose du 1er au 31 octobre sa seizième édition de la fête du cinéma d'animation.

L'événement se déroule chaque année simultanément dans une centaine de villes en France, et dans le réseau culturel dans plusieurs pays, y compris en Tunisie.

L'IFT en Tunisie prend part à cette fête, donc, et invite le public tunisien à découvrir des programmes qui ont été concoctés spécialement pour célébrer l'événement.

La création de cet événement est une forme de célébration de la Journée mondiale du film d'animation, qui a lieu chaque 28 octobre en hommage à Émile Reynaud, pionnier du «film» image par image et en commémoration de sa première projection publique de bandes animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.

D'après les organisateurs, cette manifestation est l'occasion de mettre en valeur la force et la richesse toujours renouvelée de cet art qui n'a pas encore la place qu'il mérite au sein du monde du cinéma.

En effet, le cinéma d'animation regroupe presque tous les arts. Et il est né de la rencontre des arts plastiques et du cinéma ; chaque image (24 par seconde) est fabriquée à part.

Les auteurs des films conçoivent à la fois l'histoire, le graphisme et les mouvements des personnages, les décors et la bande-son (ambiance sonore, musique, voix). Il en découle une infinie variété de modes d'expression, d'esthétique, de propos et de techniques employées.Court et long métrages, série, clip, film publicitaire, effets spéciaux... , l'animation est omniprésente sur tous les écrans (salles de cinéma, télévision, nouveaux médias).

La fête a pour mission, donc, de mettre en avant tous les professionnels de cette production prolifique (réalisateurs, animateurs, story-boarders, scénaristes... ).

Un programme riche autour du cinéma d'animation

Dans le cadre de la Fête du cinéma d'animation, le public pourra découvrir jusqu'au 23 octobre prochain, au grand hall de la Médiathèque de l'IFT, l'exposition « Cinéma d'animation, la french touch ». Il s'agit d'une exposition basée sur la présentation de plusieurs illustrations et documents autour de l'ouvrage du même titre du journaliste culturel, et expert en cinéma d'animation, Laurent Valière.

Côté littérature, le rendez-vous du mois des jeunes lecteurs avec « la bibliothécaire raconte» aura lieu le 7 octobre et sera dédié également à l'art de l'animation. Il traitera, pour l'occasion, l'album «Ma vie de Courgette», adapté du film du même titre. Cet album retrace le parcours initiatique d'un garçon attachant, hors du commun et plein de ressources.

Ce long métrage, réalisé en stop motion par Claude Barras sur un scénario de Céline Sciamma, déploie un univers riche en émotions et donne vie à une palette de personnages pétris d'humanité qui cheminent ensemble vers un destin plus lumineux.

Il s'agit de l'album du film, qui a été sélectionné pour la Quinzaine des réalisateurs de Cannes 2016, et qui a reçu le Grand prix - Cristal du long métrage et le Prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy.

Les rendez-vous cinématographiques hebdomadaires de l'Institut tels que les Ciné-jeudi et Ciné-mômes seront placés en ce mois d'octobre sur le même thème.

Au programme du cycle du Ciné-jeudi quatre films d'animation, à savoir : «Persepolis» de MarjaneSatrapi et Vincent Paronnaud (2007) qui aura lieu le 12 octobre à 14h00, suivi, à 16h00, du film d'animation «Louise en hiver» de Jean-FrançaisLaguionie (2016).

Le jeudi d'après le 26 octobre, seront projetés simultanément, à 14h00 et à 16h00 les deux films «Valse avec Bachir» de Ari Folman (2008) et «Renaissance» de Christian Volckman (2006).

Le jeune public et les enfants amoureux du cinéma d'animation vont être comblés, également, avec plusieurs projections au programme du cycle Ciné-mômes.

Le 14 octobre prochain à partir de 14h00, aura lieu la projection du film «Tout en haut du monde» de Rémi Chayé (2016), suivi, à 16h00 du programme «Annecy» (2014). Il s'agit de la projection de 12 films primés qui ont marqué le monde du cinéma du genre en 2014.

Le 21 octobre, à partir de 14h30, les enfants (à partir de 7 ans) pourront découvrir le film «Ma vie de courgette» de Claude Barras (2016), suivi à 16h00 du programme «Annecy» (2015), des projections de dix films primés qui ont marqué le monde du cinéma d'animation durant l'année 2015.

La fête continue avec cinq autres films qui auront lieu du 9 au 13 octobre, toujours à 17h30, à l'Auditorium de l'IFT.

«La jeune fille sans mains» de Sébastien Laudenbach(2016), une adaptation d'un conte des frères Grimm, sera présentée le 9 octobre prochain.

Le lendemain, le 10 octobre, le public aura rendez-vous avec «Le Roi et l'oiseau» de Paul Grimault (1980). Scénario et dialogues de Jacques Prévert, d'après «La Bergère et le Ramoneur» de Hans Christian Andersen.

Suivis des films «Le Chat du rabbin» de Johan Sfar et Antoine Delesvaux (2011), une adaptation de la propre bande dessinée de l'auteur, le 11 octobre. Enquite «Aya de Yopougon» de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie (2013), le 12 octobre. Puis «Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill» de Marc Boréal et Thibault Chatel (2013), le 13 octobre.

Des rendez-vous subtils, intéressants et hauts en couleur à découvrir, absolument, durant tout le mois d'octobre !