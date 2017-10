Congo-Brazzaville: Un délégué du groupe Bolloré a échangé avec le maire du pays

Les agents du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville ont repris, ce mercredi, leur grève… Plus »

« Nous allons faire en sorte que nos marchandises viennent directement au port de Brazzaville pour être dédouanées sur place et cela va donner plus d'emplois. Nous voulons faire aussi de ce port une porte d'entrée sur le corridor vers Bangui. Aujourd'hui nous envoyons nos marchandises à Kinshasa grâce à l'amélioration des procédures douanières pour arriver à optimiser les transferts avec les déclarations simplifiées qui rendent le trafic plus souple et rapide », a indiqué Pierre Bellerose.

