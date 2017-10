Congo-Brazzaville: Kisantu abritera le deuxième round de la tripartite Céni-gouvernement-CNSA

Les agents du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville ont repris, ce mercredi, leur grève… Plus »

L'accord du 31 décembre donne à cette tripartite le droit d'évaluer, d'apprécier le temps restant et de définir un nouvel échéancier pour la tenue effective des élections au-delà des délais prescrits antérieurement. L'on croit savoir que la rencontre de Kinsantu permettra de poser les prémices du calendrier électoral réclamé à cor et à cri par la communauté internationale, en attendant la fin des opérations électorales en cours dans l'espace Kasaï.

En prélude à ces échanges, la Céni a présenté le même jour au CNSA des informations préliminaires sur l'évolution du processus électoral dans le cadre de la mission dévolue à ce nouvel organe d'appui à la démocratie, celle de veiller à l'application sans faille de l'accord de la Saint-Sylvestre. La prochaine tripartite, qui risque d'être la toute dernière au regard du temps restant par rapport aux scrutins initialement prévus d'ici fin décembre, devra se projeter dans la perspective de plus en plus plausible du report des élections. La convocation du corps électoral n'ayant pas eu lieu 90 jours avant les scrutins tel que consigné dans l'accord de la Saint-Sylvestre, il reste plus qu'à en tirer les conséquences.

