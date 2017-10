Angola: Infrastructures scolaires - Le groupement d'associations Bana-Congo réhabilite le CEG Angola libre

Dans son mot de circonstance, la directrice générale du CEG Angola libre, Laure Patricia Oumba, a déclaré que ces travaux effectués à l'orée de l'année scolaire 2017-2018 présentent un atout et un soulagement pour l'ensemble de son personnel et les élèves qui étudiaient dans des conditions inadéquates.

Parmi les travaux exécutés, l'on retient: la réhabilitation des bâtiments abritant les salles de classe, la bibliothèque et la salle informatique ; la construction des sanitaires ; la construction de plusieurs portails métalliques et du mur séparant les habitations des responsables de l'établissement et le collège ; la construction de la place de la République ainsi que la confection des tables-bancs.

