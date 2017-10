Tunisie: Le dernier coup de reins

Cela ne s'est pas passé jusque-là sans problèmes, du moins sans frayeur, étant donné que le coup de pompe essuyé face au Congo, à la mi-temps, est pour ainsi dire inoubliable.

Aussi mémorable que cette «remontada» que les joueurs ont réussi à effectuer au moment où les locaux pensaient que la rencontre était pliée.

Ces deux instants, psychologiquement importants et pratiquement inoubliables, seront présents dans tous les esprits et nul doute que le sélectionneur les a rappelés à ses joueurs pour éviter la surprise de se retrouver face à un handicap à surmonter et face à des impondérables qu'ils auraient eux-mêmes provoqués.

Maaloul, même s'il a largement ouvert sa liste de convoqués pour « couvrir » presque toutes les équipes de la Ligue1, histoire de faire taire les plus récalcitrants (il a quand même provoqué des commentaires fort désagréables), avait au départ à l'esprit son équipe type. Une équipe qui, sauf blessure ou indisponibilité forcée, ne devrait pas être différente de celle qui a su imposer son rythme, sa rigueur et son application au Congo.

C'est une lapalissade de dire qu'une équipe qui a réussi à se montrer aussi intrépide et aussi solidaire devrait dans tous les cas de figure être reconduite. Il y aura une absence au niveau de la charnière centrale et la possible défection de Ben Chrifia, blessé, mais l'ossature de l'équipe de Tunisie sera la même. Elle pourrait même être renforcée par des éléments capables de lui donner le plus en cas de besoin, mais il n'en demeure pas moins que tous ceux qui sont pour la stabilité se montreront fort prudents.

Reste la réaction de l'adversaire dont on ne parle pas beaucoup. Le fait de croire que nos joueurs n'ont qu'une simple formalité à accomplir et qu'ils devraient déjà boucler leurs valises et se préparer à rejoindre Moscou n'est pas du tout à conseiller à l'heure où la concentration sur ce match clef est de rigueur. Nos adversaires savent qu'ils ont tout à gagner et rien à perdre de tenir tête à une formation qui a jusque-là montré des signes évidents de supériorité, aussi bien au niveau de l'organisation que de la gestion de son calendrier de qualification.

Un bon tour joué à des qualifiés potentiels, c'est toujours bon pour le moral et pour enrichir un palmarès. Et puis, jouer devant son public est une motivation supplémentaire, car dans ces contrées, il n'est nullement question de faire les choses à moitié. Pour se donner bonne conscience, on rapporte que nos adversaires seront privés de l'un ou de l'autre de leurs atouts, mais l'expérience a toujours montré que les « remplaçants » ont toujours à cœur de montrer qu'ils valent quelque chose. C 'est la raison pour laquelle une raison supplémentaire, il faudrait se montrer prudents et ne jamais baisser la garde. Et puis, il y a cette solidarité qui unit les équipes subsahariennes et qui joue énormément dans ce genre de tournois...

L'équipe tunisienne a son destin entre les mains. Elle s'est jusque- là montrée capable de prendre ses responsabilités et de gérer des situations encore plus délicates. Mais les impondérables du sport font partie de ces calculs savants que les stratèges ont toujours pris en considération. Une qualification est toujours au bout de l'effort. Les joueurs sont prévenus et chaque battement de cœur des Tunisiens vibrera au rythme de ces efforts qu'ils déploieront tout à l'heure sur le terrain.

La Tunisie s'est déjà qualifiée à quatre reprises pour un Mondial et a raté de par la grâce de ses sélectionneurs, et de ses dirigeants, ceux d'Afrique du Sud et du Brésil. Elle a démontré au cours de ces éliminatoires et qualifications, qu'elle s'est ressourcée pour faire émerger un nouveau cru de joueurs de très bon niveau. Des éléments dont on attend beaucoup et qui brillent soit au niveau de leurs équipes tunisiennes dans le cadre des compétitions continentales, soit au niveau des équipes étrangères dans lesquelles ils opèrent.

La logique veut que nous allions à Moscou. Mais en sport il n'y a pas de logique, il y a des performances !