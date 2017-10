Madagascar: Festival - La 28e édition de Madajazzcar annulée

Ce qui devait arriver arriva. Ce fut la plus grande crainte des mélomanes férus de jazz et inconditionnels du festival international Madajazzcar cette année, au vu de la situation actuelle.

La 28e édition du festival prévue se tenir dans la capitale depuis cette semaine, mais d'abord annoncée comme reportée à une date ultérieure, est définitivement annulée.

Le comité d'organisation du festival a fait connaître cette décision hier dans un communiqué officiel.

« Toutes réunions ou manifestations publiques étant interdites jusqu'à nouvel ordre par les autorités compétentes pour des raisons sanitaires, les activités et concerts initialement programmés pour cette édition à Antananarivo sont annulés. Le comité d'organisation du Madajazzcar présente ses excuses au public, à ses partenaires et ses sponsors, aux co-organisateurs, prestataires et artistes. Le Comité d'organisation regrette tous les inconvénients et éventuels dommages causés, et remercie toutes les parties prenantes pour leur confiance et leur solidarité », peut-on lire sur le communiqué.

Désiré Razafindrazaka, président du comité d'organisation de rajouter « On y a cru jusqu'au bout mais les autorités nous ont signifié qu'il fallait arrêter Madajazzcar, tout comme les autres manifestations ». Rendez-vous est ainsi donné pour l'année prochaine.