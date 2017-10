Afrique: Voyage à très haut risque des Éléphants à Bamako

Le frère aîné Yaya Touré sera donc sur banc, ce soir au côté de Wilmots contre les Aigles du Mali au stade du 26 mars de Bamako. Une grande première pour l'ancien joueur d'Arsenal, Liverpool et Manchester City qui vient d'intégrer le staff technique du Celtic Glasgow. Après avoir porté 120 fois, le maillot national ivoirien Kolo Touré va sûrement apporter la touche africaine et son expérience des joutes continentales au groupe.

Pas mal, surtout qu'en défense, hormis, le jeune Adama Traoré, tout le monde est présent (Serge Aurier, Eric Baily, Wilfried Kanon, Lamine Koné). Le milieu de terrain souffrira, certes de l'absence de Séri, mais Geoffroy Serey-Dié, Franck Kessié, Jean Philippe Gbamin et autres combleront bien le vide. Mais attention ! Car un match Côte d'Ivoire-Mali, même si les Aigles perdent toujours leurs plumes à la fin, reste épique sur le terrain et en dehors.

Une équipe ivoirienne qui joue, en effet, sa survie dans la course vers la Russie 2018. « Nous sommes conscients de la délicatesse de notre mission. Nous n'avons pas le choix. Il faut arracher les trois points et nous avons les moyens de le faire », estime le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Marc Wilmots, qui a foulé le sol malien mercredi, avec une équipe pratiquement décimée. Sans Wilfried Zaha, Seydou Doumbia, Max Gradel, Bony Wilfried, Gervinho, AdamaTraoré et Jean Michael Seri. Ils sont tous blessés. Mais Wilmots reste optimiste. « Nous allons faire plus que tout pour gagner », a-t-il lancé avec assurance.

Des jeunes maliens talentueux que l'on a vu briller dans les catégories cadettes et juniors en Coupe Afrique des nations et en Coupe du monde. Un piège pour les Éléphants de Marc Wilmots qui trouvera, en face, à une bande de joyeux lurons prête à faire la fête. En tout cas, Mohamed Magassouba, le sélectionneur par intérim des Aigles est plutôt relax. Il a préparé un groupe compact pour faire échec à la Côte d'Ivoire.

