Guinée: Tidjane Word Music dévoile le programme annuel de ses activités

La clôture finale des activités sera le concert international prévu le dimanche 29 avril 2018, Urbamania Dance Show (2ème édition). Plateau Bomaye Selébobo : Youssoupha, Hiro, Keblack, Naza, Jay Max, Dj Myst avec six vedettes de la Guinée, plus 10 artistes locaux sur l'esplanade du Palais du Peuple.

Le 1er janvier 2018, concert first day show : Koffi Olomidé Mopao, Big Band De Dant Doriz, Koundouwaka et Sayon Camara Taramakhè au Prima Centre de Conakry.

Samedi 16 Décembre 2017, sera le concert de Booba de la France, Koundouwaka, Alasco, plus 10 artistes locaux en 1ère partie et show Dj Soul du Canada, au stade Nongo de Conakry.

Samedi 11 novembre 2017, il y aura le concert de Kiff No Beat (Cote d'Ivoire), Dadju de la France, Sossodef, Djani Alpha, Ansty Crazy, Back Naver Die et 10 autres artiste locaux, ça sera aussi sur l'esplanade du Palais du Peuple.

