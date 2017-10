Sénégal: 80% des enseignants ont regagné les classes à Diourbel

"La rupture entre l'exécutif de 2009 et celui de 2014 fait qu'il y a beaucoup de constructions inachevées", a dit l'IEF de Diourbel qui a rappelé que sa circonscription administrative va bénéficier d'un programme de construction de 61 salles de classes, 120 blocs administratifs et 78 blocs sanitaires.

"Certains enseignants, a-t-il fait remarquer, ne sont plus dans leur corps d'origine et d'autres ne sont plus craie en main et sont ailleurs".

Le préfet qui faisait le point sur l'ouverture du personnel enseignant et administratif a, s'appuyant sur le rapport présenté par l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), regretté la baisse de 10 points enregistrée sur les résultats du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans le département.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.