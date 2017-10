Mali/Cote d'Ivoire: Éliminatoires du mondial - Les Éléphants, pardonnez, plumez les aigles !

Les Maliens et Ivoiriens s'affronteront ce vendredi 6 octobre 2017 au Stade du 26 Mars de Bamako. Et ce, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique groupe C. Les Éléphants de Marc Wilmots se doivent de faire un bon résultat pour consolider leur fauteuil de leader.

La qualification pour le Mondial 2018 passe impérativement par une victoire des Éléphants ce vendredi soir à Bamako. Leader du groupe C avec 7 points au terme de la 4e journée, les Ivoiriens sont en tête du peloton avec un point d'avance sur le Maroc (6 points), 2 points sur le Gabon ( 5 points) et 5 points sur le Mali ( 2 points ), adversaire du jour des Éléphants.

Si les Aigles du Mali sont quasiment éliminés, ils auront certainement à cœur de retourner l'ascenseur aux Éléphants, qui les avaient battus lors de la manche aller 3-1 à Bouaké.

Pour dompter les Eléphants, L'entraîneur intérimaire des Aigles, Mohamed Magassouba mise sur Mamadou Fofana (champion d'Afrique et vice-champion du monde des cadets 2015), Amadou Haïdara (vice-champion du monde des cadets 2015), et Moussa Djenapo, ainsi que les attaquants Yves Bissouma , Traoré Adama et Nouah Dicko, tous des Etoiles montantes de la sélection Malienne. Au-delà des joueurs, le 12e homme sera sollicité. « Nous jouerons à fond nos chances à domicile. Nous appelons donc nos supporters à la mobilisation.

Le coup est jouable », a déclaré, dans la presse malienne Mohamed Magassouba. Marc Wilmots et ses joueurs sont donc prévenus. Il faudra donc se surpasser sur la pelouse du stade du 26 Mars Bamako. Dans le but de reproduire le scenario de la manche aller. Pour y arriver, les Eléphants devront être plus que conquérants et faire preuve de solidarité défensive et d'efficacité devant le but adverse. En dépit de l'absence de plusieurs joueurs, Marc Wilmots a eu le temps de préparer le groupe tant sur le plan tactique, que mental. Car cette rencontre constitue une finale importante pour la Côte d'Ivoire. Le retour de Jonathan Kodjia sur le front de l'attaque devra faire son effet. La titularisation de Serey Dié et le retour de Gbamin pourront permettre à la Côte d'Ivoire de gagner la bataille du milieu de terrain. En clair, ces joueurs se doivent de livrer un excellent match.

« On ira au Mali avec une équipe solide. Nous allons recomposer l'équipe. J'ai sous la main des éléments qui peuvent pallier ces absences. Nous allons préparer au mieux le déplacement au Mali, où je m'attends à un environnement hostile. On aura des joueurs motivés pour faire un résultat (... ) Je tiens compte de tous les aspects. L'état du terrain, l'agressivité ou l'hostilité que nous pourrions avoir. J'ai tenu compte de ça. Ce qui me parait logique. Ce sont des paramètres pris en compte. J'ai pour cela des joueurs qui connaissent tous ces aspects. En plus, ils ont de l'expérience. J'ai deux ou trois stratégies pour gagner. Nous ferons tout pour nous qualifier », avait annoncé Marc Wilmots en conférence de presse.

Pour son 5e match sur le banc des Eléphants, Marc Wilmots a à cœur d'arrêter cette série de défaite ( ndlr ; 3 défaites) sous son ère.

« Le Mali est une équipe difficile à jouer. Surtout à domicile. Nous allons mettre toutes les chances de notre côté pour faire un bon match ; pour un bon résultat », dira Salomon Kalou avant le départ sur Bamako. En clair, les Eléphants s'attendent à un match difficile. Dont la mission est de plumer les Aigles du Mali à domicile.