Sénégal: Les usagers sensibilisés à l'assurance automobile et au dispositif de médiation des assurances

Mahamadou Camara a saisi l'occasion pour rappeler que « l'objectif de l'observatoire est de permettre aux usagers de mieux comprendre la couverture de l'assurance automobile ». Il a cité notamment «l'étendue de la garantie obligatoire (RC), ainsi que les modalités de règlement par les assureurs, des sinistres pouvant en découler».

Selon lui, dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité des services financiers, l'Observatoire « entend mener différentes actions en vue de favoriser des échanges fructueux entre les différentes parties prenantes afin d'harmoniser leurs positions et créer des conditions meilleures».

Dans son discours, le président du conseil d'orientation est revenu sur la nécessité d'avoir un contrat d'assurance. Selon lui, ce dernier ouvre «l'opportunité interagir avec les compagnies d'assurances, les courtiers et les acteurs du secteur judiciaire et la médiation financière de l'OQSF pour une meilleur prise en charge de leurs préoccupations, besoins et attentes».

Alioune Badara Gaye, représentant du directeur des assurances, précise que « cette consultation est organisée pour permettre d'apporter aux populations, particulièrement aux acteurs et transporteurs, la bonne information ».

« Nous devons aussi les mettre au parfum de leurs droits et devoirs pour éviter les amalgames. L'observatoire va lutter contre les litiges et les lenteurs dans l'instruction des dossiers au niveau des sociétés d'assurance et les contestations récurrentes des rapports d'expertise avec comme corollaire un impact négatif sur l'image de marque des compagnies d'assurance [... ] ».