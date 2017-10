Madagascar: Henri Rabary-Njaka - « Le Forum de la Diaspora aura bel et bien lieu »

Peste et diaspora. La rencontre d'hier a également été l'occasion pour le chef de la diplomatie malgache de rassurer que face à l'épidémie de peste qui envahit la capitale et ses environs en ce moment, des mesures sont et seront prises, surtout à l'approche du Forum de la Diaspora qui « aura bel et bien lieu ». Des médecins spécialistes dépêchés sur les lieux, l'utilisation des filtres sanitaires dans les aéroports, les gares routières ainsi que l'emploi des équipements sanitaires adéquats figurent, entre autres, parmi ces mesures. « La lutte contre la peste est une affaire de tous. C'est une question de propreté », rappelle Henri Rabary-Njaka.

C'était une occasion pour eux de discuter de la coopération bilatérale entre Madagascar et la Thaïlande qui, selon Phamorabutra Kriwat, est « au beau fixe » pour reprendre ses termes. « Je viens de recevoir une instruction de la part du gouvernement thaïlandais pour continuer comme chef de mission. La coopération entre les deux pays va se renforcer à partir de l'année prochaine, notamment dans le secteur de la pêche », a-t-il indiqué. Henri Rabary-Njaka a, quant à lui, mis l'accent sur les secteurs clés de la coopération dont le tourisme et l'aérien.

