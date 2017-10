Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Rencontre avec le président italien à Rome

La Chambre de Commerce et d'Industrie Italie - Madagascar a tenu une séance d'informations à l'endroit des opérateurs nationaux intéressés par la Conférence Economique de Rome.

Parmi les communications verbales à l'ordre du jour du conseil des ministres d'avant-hier, figurait celle effectuée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et le ministère auprès de la Présidence chargé de l'Agriculture et de l'Elevage concernant la visite présidentielle en Italie du 16 au 18 octobre 2017.

Le président Hery Rajaonarimampianina sera reçu notamment par son homologue italien Sergio Mattarella avec qui il sera certainement question de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il assistera aussi le lundi 16 octobre à la célébration officielle de la Journée Mondiale de l'Alimentation qui commémore la date de sa création en 1945. Il n'est pas exclu que le locataire d'Iavoloha croise pour l'occasion le Pape François qui viendra se joindre au DG de la FAO pour cette cérémonie officielle

40 opérateurs. La visite du chef de l'Etat malgache coïncide avec la tenue de la Conférence Economique de Rome prévue les 17 et 18 octobre prochains. Plus de 40 opérateurs nationaux feront le déplacement dans la ville éternelle où ils auront l'opportunité, sinon de nouer des relations d'affaires, du moins de faire des prospections sur le marché italien. « Un marché encore ouvert », comme l'a d'ailleurs fait remarquer le président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie Italie - Madagascar, Ciro Visone, lors de la conférence de presse tenue jeudi dernier à l'Hôtel Ibis Ankorondrano.

Suivi. Une conférence de presse qui a été suivie d'une séance d'informations pour les opérateurs intéressés par la Conférence Economique de Rome qui marquera la relance de la coopération économique et des échanges commerciaux entre Madagascar et l'Italie. Et ce, dans les deux sens puisque si la Grande Ile intéresse les opérateurs italiens, le secteur privé malgache pourrait aussi trouver son compte en Italie. En somme (au propre comme au figuré), la tenue de cette Conférence Economique ferait l'affaire de tous. Qui plus est, il y aura un suivi dans la mesure où une délégation d'entrepreneurs italiens se rendra à son tour à Madagascar où le marché reste tout aussi ouvert dans plusieurs secteurs.