Madagascar: Activités sportives - Report pour tennis, karaté, rallye, marathon...

Epidémie de peste étant, il n'y aura pas de rencontres sportives sur tout le territoire national et ce jusqu'à nouvel ordre.

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports brasse large là ! Il ne s'en tient pas aux villes citées par le Ministère de la Santé ou le Ministère de l'Education nationale. Le sport va plus loin en interdisant toute manifestation sportive sur tout le territoire. La note circulaire est tombée hier : « Le ministère de la Jeunesse et des Sports en concertation avec le ministère de la Santé et l'OMS, recommande à toutes les fédérations sportives et tous ses démembrements ainsi qu'à toutes les autres associations œuvrant dans le sport d'annuler jusqu'à nouvel ordre toutes activités sportives de mobilisation et de rassemblement de masse sur le territoire malgache ».

Pour le rallye Shell Helix qui devrait débuter demain, Laza Randriamifidimanana de l'ASATANA présente ses excuses pour tous les désagréments causés, au nom de son équipe d'organisation. « Soyons solidaires, prenons les précautions nécessaires ». Pour le marathon de Tana, Norolalao Andriamahazo reporte aussi, mais la date du report n'est pas encore connue « c'est facile à dire de reporter, mais le problème ce sont les athlètes étrangers qu'on a invités ». Le karaté de la ligue de Tana et de la fédération a déjà annulé ses séances d'entraînement au kata. Le tennis avec l'open BMOI Air France aussi a tenu son point de presse hier (voir article). Bref, la salubrité est devenue l'affaire de tous.

Toutefois l'on se demande pourquoi une note concernant la désinfection obligatoire des salles d'entraînements n'est pas sortie. Car là, aussi, ce sont des endroits à risque. Les associations sportives ne devront pas attendre le Ministère des Sports pour assainir. Cela doit se faire normalement, tous les jours et non parce qu'il y a la peste. Voyons qui le fera.