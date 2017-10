Burkina Faso: CODEL - « Après les élections, nous sommes toujours dans la place »

La CODEL, selon qui fin des élections ne rime pas avec fin de ses activités, va investir des plateformes de veille et de formation de citoyens, légitimer ses actions et œuvrer à pérenniser les acquis. Le rôle de la CODEL, c'est aussi d'informer les citoyens pour qu'ils s'impliquent dans la gestion des affaires de l'Etat. Pour elle, il faut consolider les résultats des élections et mener des actions pour les améliorer.

Aujourd'hui la CODEL, qui estime être la plus grande organisation de la société civile, s'active à être une interface crédible pour les citoyens, une force de proposition. Pour ce faire, elle compte commencer la véritable lutte, celle qui selon elle consiste à amener les élus à tenir leurs promesses électorales. « Ils ne doivent pas les ranger dans leurs tiroirs et attendre les prochaines élections pour les ressortir », martèle M. Ouédraogo.

Le Burkina a connu des moments historiques. Au nombre de ceux-ci, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 puis le coup d'Etat de septembre 2015, mis en échec dans la clameur publique. L'autre impératif après la chute de Blaise Compaoré était d'organiser des élections transparentes et crédibles : un pari réussi avec l'implication active de la CODEL. Sa mission ne s'est pourtant pas arrêtée à l'observation des élections. La raison, selon Halidou Ouédraogo, tout ne s'arrêtait pas après les élections, bien qu'elles fussent cruciales.

