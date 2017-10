Burkina Faso: Conseil supérieur de la communication

Sur la question des «affectations abusives», M. Ouédraogo s'est voulu on ne peut plus clair : «Le vice-président et moi ne pouvons trancher sur un acte administratif. J'ai donc l'obligation de mettre en œuvre tous les textes qui ont été pris. A défaut d'un acte contraire, je veillerai à ce que les affectations soient appliquées. Celui qui estime que son affectation est arbitraire peut attaquer la décision devant le juge administratif».

«Deux inspecteurs du ministère en charge des finances sont venus et ont arrêté les comptes. Après leur rapport, leur département de tutelle nous a demandé de proposer un gestionnaire de crédit et un ordonnateur par intérim. Ce qui a été fait. Il n'y avait donc pas lieu de revendiquer étant donné que le processus de paiement des salaires est enclenché», a-t-il indiqué.

L'assistante de direction Mamou Saba/Ouattara et ses trois autres collègues se sont ainsi retrouvées dans un minuscule bureau. «Nous n'avions pour seule tâche que faire des saisies. Nous avons pourtant dans la maison des secrétaires BEP, des dactylographes formés pour ce type de travail. En plus de ne pas avoir de diplôme requis, celles-ci ont été promues à la tête de certaines directions», a-t-elle dénoncé.

Idrissa Diallo et ses camarades ont, au cours de leur mouvement d'humeur, dénoncé les «affectations arbitraires» dont ont été victimes certains des leurs. Pour le délégué du personnel suppléant, il s'agit purement et simplement de règlements de comptes déguisés en mesures administratives.

«Or, il se trouve que depuis un mois c'est un silence radio. De l'autre côté, on aurait pu prendre des dispositions idoines auprès du ministère en charge de l'économie et des finances, pour qu'il puisse déléguer des signataires pour les questions financières», a-t-il estimé.

«Nous nous sommes mobilisés ce matin parce que nous sommes le 5 octobre et jusque-là nous n'avons pas encore perçu notre salaire du mois de septembre 2017. Nous voulons réellement comprendre ce qui se passe», a martelé le délégué du personnel suppléant, Idrissa Diallo. Selon ses explications, ce retard dans le traitement des salaires concerne l'ensemble du personnel toutes catégories confondues (contractuels du CSC, personnels détachés, etc.).

