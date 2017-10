Madagascar: Telma - Des offres exceptionnelles au Salon de l'Auto

Un autre produit proposé par Telma, durant le Salon, le « TAG-IP » est un système de géolocalisation ou « tracking » des véhicules. C'est une technologie qui permet de répondre aux besoins des gestionnaires de parc pour automobiles notamment en termes de sécurisation, de localisation et de suivi des véhicules. Tout cela pour favoriser l'optimisation des trajets effectués par chaque véhicule tout en économisant le carburant. Il y a bien évidemment les services MVola qui sont simples, immédiats et sécurisés pour faciliter la vie de chacun, dans tous ses déplacements partout à Madagascar. Un système qui permet notamment de payer le carburant, ou encore le ticket de parking Easypark.

Une idée géniale que Telma a développé pour la voiture connectée. Grâce à cette technologie, il suffit d'une clé pour que la voiture particulière, de location ou de transport en commun soit connectée à Internet. Il suffit d'un car chargé pour brancher le routeur et accéder immédiatement au 1er réseau « 4G by Telma ». Et les visiteurs de la 1re édition du salon de l'Auto seront gâtés, puisque Telma y propose une offre exceptionnelle : la clé Wingle y est vendue à seulement 75 000 ariary au lieu de 99 000 ariary.. Aujourd'hui disponible dans plus de 60 villes, c'est donc la possibilité pour tous d'accéder à l'Internet Très Haut Débit Mobile - téléchargements de musiques, de films ; réseaux sociaux... - et d'avoir ainsi un nouveau concept du voyage.

Sponsor officiel du Salon de l'Auto qui a débuté, hier au CCI Ivato, Telma y propose des offres adaptées au secteur de l'automobile. Et la vedette des produits proposés par l'opérateur est sans conteste la clé « Wingle by Telma ».

