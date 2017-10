Cameroun: Fecafoot - Les membres des commissions installés

Au cours de son allocution d'installation, le président du comité de normalisation a indiqué que ces commissions ont été créées sur la base du cahier de charges de la Fifa. Celles-ci épousent donc cette feuille de route, inhérente à la mise sur pied d'un comité de normalisation par la Fifa au Cameroun. Il sera surtout question de produire des textes qui permettront au football camerounais de prendre un nouveau départ. Car, «l'institution est ternie par plus de cinq ans de crise ininterrompue», déclare Me Dieudonné Happi.

La salle de conférences de la Fédération camerounaise de Football a servi, hier, de cadre à la cérémonie d'installation des membres nommés le 29 septembre dernier par le président du comité de normalisation, Me Dieudonné Happi. Ils mettront leur expertise au service de quatre commissions, notamment celle chargée de l'amélioration du fonctionnement de la Fécafoot, consacrée au contentieux, à la documentation et aux ressources humaines ; de celle chargée du processus de révision des textes de la Fécafoot, de celle chargée du processus électoral et de celle chargée de l'amélioration du fonctionnement de la Fécafoot consacrée aux ressources financières.

