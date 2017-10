Cameroun: CAN de volley - Et si c'était l'heure des Lionnes ?

Et l'année dernière, devant leur public, les Camerounaises avaient gagné l'unique place qualificative pour les Jeux olympiques de Rio. C'était d'ailleurs une première pour la sélection nationale camerounaise. A l'issue de ce tournoi, les deux premières équipes se qualifieront pour les Championnats du monde Japon 2018. En espérant que les Camerounaises seront parmi les élues, pour obtenir cette troisième participation, après celles de 2006 et 2014.

Mais, ça ne suffira pas ! Il faudra s'imposer devant les sélections nationales comme celles de l'Algérie ou du Kenya. C'est donc un groupe qui a gagné en maturité que les supporters devront pousser au sacre. Elles évoluent ensemble depuis plusieurs années et la stabilité du banc de touche dirigé par Jean René Akono y est certainement pour beaucoup. Au cours de ces cinq dernières années, les Camerounaises ont été malheureuses finalistes lors des Jeux africains de Brazzaville en 2015. Elles avaient perdu en finale contre les Kenyanes. La même année, elles décrochent la médaille de bronze lors du dernier Championnat d'Afrique ; après avoir terminé deuxième deux ans plus tôt.

