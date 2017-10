Madagascar: THB Ligue des champions - Une quatrième journée ordinaire

L'avant-dernière journée de la THB sert, sauf surprise, aux ténors de fortifier leur place, car le profil de la Poule des As est en train de prendre forme. Une quatrième journée ordinaire en fait, même en cas de révolte des « sans grade ».

Le match de la dernière chance pour l'Ajesaia et l'USSK Ambanja qui vont s'affronter cet après-midi à Mahajanga. Le match qu'il ne fallait pas perdre afin de ne pas décrocher de la lutte pour les deux places qualificatives même si sur ce point-là CNAPS Sport et le HAM possèdent une bonne longueur d'avance d'autant plus que ces clubs recevront chacun les deux maillons faibles de ce groupe majungais.

Si la CNAPS affronte à 11h, le Varatraza Antsohihy, le HZAM reçoit le FC Maeva dans un match qui risque d'être à sens unique tant Besona et ses camarades affichent la grande forme.

A Fianarantsoa, tout va se jouer entre Elgeco Plus qui a assuré l'essentiel en contraignant au partage JET Mada, au COSFA qui signait hier, sa troisième victoire pour neuf points.

Mais attention car le Top Dom n'entend pas se laisser faire comme le montre sa belle victoire devant Zanakala désormais éliminé. Une victoire acquise avec la manière grâce à 2 buts de Lucas et Doraka.

Le JET Mada qui n'a pas tout à fait tout perdu, aura d'abord intérêt à battre Zanakala avant d'attendre le verdict du dernier face-à-face de dimanche entre Elgeco Plus et COSFA. Une très belle affiche sauf si les deux clubs d'Analamanga choisissent de jouer à la baballe pour un score de parité et de se qualifier ensemble pour éliminer JET Mada. C'est peut-être de bonne guerre mais cela risque de ternir davantage l'image du football malgache. Attendre et voir...