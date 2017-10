Initialement prévue se disputer du 9 au 15 octobre prochain sur les courts du Country Club à Ilafy, la 5e édition de l'Open International BMOI Air France a été reportée sine die.

C'est suite à la note circulaire du ministère de la Jeunesse et des Sports d'annuler jusqu'à nouvel ordre toutes organisations d'activités sportives et de rassemblement de masse sur le territoire. L'annonce du report de cette compétition s'est déroulée, hier, au cours d'une conférence de presse au siège de la BMOI à Antaninarenina. Les férus de la petite balle devront encore patienter pour connaître les successeurs de Gleb Sakharov et Irina Ramialison en simple ainsi que de Mateo Galdon-Donné Radison et Irina/Zarah Razafimahatratra en double.

D'après les dires de l'organisateur, la tenante du titre Irina Ramialison défendra son titre, d'autres expatriés seront de la partie entre autres Jacob Rasolondrazana et Antso Rakotondramanga. Cette année, 13 millions Ariary de primes seront partagées aux lauréats. Et ce grâce aux concours des sponsors BMOI et Air France et des autres partenaires Allianz, Orange, DHL, Renault et Canal +. Chez les hommes, les Français Vincent et Stouf Louis Quennessen seront attendus. Ce dernier a remporté le double en 2014. Dans le tableau féminin, on attend la Hollandaise Ewik Chayenne, finaliste de 2014 et de l'Allemande Imke Kisgen. Pour les joueurs locaux, ils ont été sélectionnés selon leurs performances aux différents Championnats. Il s'agit d'Ando Rasolomalala, Patrick Rakotozafinirina et de Mamy Ialy Ratsifandrihamanana.