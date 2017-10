Madagascar: « Génération rock » - Une ode à Metallica au Karibotel

Le 31 octobre, à l'occasion d'un show intitulé « Halloween night », « Génération rock » va investir le Karibotel Analakely pour reprendre les chansons les plus connues de son idole : Metallica.

Et de deux pour la bande à Géremioh ! Le 31 octobre, « Génération rock » revient sous les feux des projecteurs avec « Halloween night ». Une soirée qui rend hommage à l'un des plus grands et des plus célèbres groupes de rock américain : Metallica. « Notre répertoire sera composé des titres les plus connus de cette formation. Quel album en particulier ? Nous n'avons pas pu nous résoudre à en choisir. Le groupe compte effectivement plus d'une vingtaine d'albums depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui.

On s'est donc dit qu'on allait jouer sur scène des titres pris dans dix des meilleurs opus de la bande à Lars Ulrich ». Pendant cette « Halloween night » au Karibotel Analakely, tous ceux qui seront au rendez-vous voyageront donc dans le temps. « Nous entamerons par les tubes des années 83 jusqu'à ceux de 2016 ».

Les groupes AkatA et Apemen qui seront eux aussi au rendez-vous pour cet évènement dédié au « metal », reprendront quant à eux, les compositions de grandes légendes du rock comme Chuck Berry, Europe, Megadeth, Aerosmith, Avenged Sevenfold, Deep Purple, ou encore Breaking Benjamin. Outre celui de rendre hommage à son idole, l'un des plus grands objectifs de « Génération rock » est de représenter officiellement l'Océan Indien dans les « cover internationaux ».