Madagascar: Décentralisation - Passe d'armes entre les grandes villes et l'État central

Ayant studieusement préparé son discours, vraisemblablement, elle a renchéri en soutenant que si dans la majorité des pays d'Afrique, 16% des recettes publiques vont directement aux communes ou les CTD, à Madagascar, ce chiffre n'est que de 3% tout au plus. Dans leur réplique aux revendications des grandes villes de Madagascar, le président de la République et le Premier ministre, ont mis en avant l'insuffisance des moyens.

« La plupart des collectivités à Madagascar connaissent des problèmes liés à la limitation des moyens financiers et matériels et n'arrivent pas à faire des investissements pour répondre aux besoins réels et aux attentes légitimes de la population. À titre d'exemple, la Commune urbaine d'Antananarivo, en dépit de son statut particulier (... ) n'a reçu aucune subvention de l'État depuis ma prise de fonction (... ) », a-t-elle lâché devant les deux chefs de l'Exécutif.

Lalao Ravalomanana, maire d'Antananarivo, a envoyé la première salve. De par son statut de première magistrate de la ville hôte du colloque, l'ancienne Première dame a profité de son discours d'ouverture pour plaider en faveur de la décentralisation budgétaire et l'autonomie financière des communes. Une revendication reprise par Paul Razanakolona, maire d'Antsirabe, et président de l'association des maires des grandes villes, lors d'une interview en marge de la cérémonie d'ouverture.

Échanges houleux. Les participants à la cérémonie d'ouverture du colloque international sur les finances locales ont assisté à une prise de bec, entre les représentants de l'État central et les grandes villes de Madagascar. Les circonstances de l'événement ont néanmoins permis d'imposer la courtoisie. Les phrases, les mots prononcés durant les séries de discours et devant la presse, ensuite, à l'hôtel Carlton, Anosy, n'en étaient pas moins incisifs.

