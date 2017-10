Ile Maurice: Cannabis - Hans Nayna reste en détention jusqu'au 11 octobre

Oui, il a vendu du cannabis. Le chanteur Hans Nayna est passé aux aveux. Il a été arrêté à son domicile, à Pointe-d'Esny, Mahébourg, mercredi 4 octobre. Une équipe de l'Anti-Drug and Smuggling Unit a saisi 152 graines de la drogue en sa possession.

L'artiste âgé de 28 ans a été interrogé le même jour, avant d'être présenté en cour de Mahébourg. La police a objecté à sa remise en liberté. Du coup, Hans Nayna reste en detention jusqu'au mercredi 11 octobre. Il comparaîtra à nouveau en cour.

C'est vers 7 heures, mercredi 4 octobre, que les hommes du sergent Gunnasee ont débarqué chez Hans Nayna pour une perquisition. Ils avaient obtenu des informations sur le terrain concernant le chanteur.

Du reste, ce n'est pas la première fois qu'il est arrêté. Le 29 mai 2014, il a été appréhendé à sa descente d'avion de La Réunion avec 400 grammes de cannabis dissimulés dans son sac à dos, d'une valeur marchande de Rs 180 000. Hans Nayna avait été reconnu coupable d'importation de drogue et avait écopé d'un an de prison. Il avait fait appel et avait fait une demande à la commission de pourvoi en grâce, qui avait été agréée.

Hans Nayna a lancé son second album, Time Flies, le samedi 30 septembre à l'Espace culturel Malcom de Chazal, à Helvetia. Son premier album, Music for the Soul, a connu un beau succès.